Реновация от компании «Голос.Девелопмент»

Компания «Голос.Девелопмент» приступила к реализации жилого квартала «4 Ленина». Отличительной особенностью квартала является продуманное ландшафтное озеленение от европейского бюро и разнообразные общественные пространства.

Реновация дошла и до проспекта Ленина – плюс 47 тысяч квадратных метров комфортного жилья и 3,7 га благоустроенной среды для жителей Челябинска.

Среди преимуществ жилого комплекса также близость к центру города – добраться до площади Революции можно всего за 7 минут на автомобиле. При этом, несмотря на близкое расположение квартала к центру мегаполиса, его жильцы получат свой маленький город, где приятно гулять, проводить время с семьей и друзьями. У жителей «4 Ленина» будет своя центральная площадь с фонтанами, пешеходный бульвар с навесом и торговой улицей с ресторанами, между домами разместятся «карманный» парк с общественным садом и газонами.

«Сегодня ЧТЗ – это индустриальный район с высокой концентрацией промышленных объектов, низкой плотностью сервисов и магазинов розничной торговли. Разрабатывая проект «4 Ленина», мы переосмыслили привычные сценарии использования территории и предлагаем новую для Челябинска концепцию жилого квартала. Уверены, что район ЧТЗ преобразится и станет катализатором будущего городского возрождения благодаря продуманному ландшафтному проектированию и разностороннему программированию среды для наших жителей», – Сергей Пахомов, директор «Голос.Девелопмент».

Уникальность проекту добавляют и общественные пространства. В каждом доме появится коворкинг с уличной террасой, где будет удобно работать за ноутбуком и проводить деловые встречи. Также на первых этажах организуют чатрум – уютное пространство с диванами и столиками, которое располагает к знакомствам и приятному общению с соседями. Плейрум – еще одна интересная зона в каждом подъезде. Это обустроенное место для видеоигр и просмотров фильмов. Такие решения будут способствовать созданию добрососедской атмосферы среди жильцов нового квартала.

На территории комплекса организуют многофункциональные спортивные зоны: баскетбольная/футбольная и волейбольная площадки, настольный теннис, стена для скалолазания. Для любителей езды на велосипеде предусмотрены специальные дорожки, парковки и велолапомойки.

По замыслу застройщика, квартал «4 Ленина» подарит его жильцам новый уровень комфорта. В числе прочих преимуществ – безбарьерная среда, сквозные подъезды, наземная двухуровневая парковка для автомобилей. Территория квартала будет закрытой, а общественный порядок обеспечит Единый центр мониторинга, куда выводятся данные с камер наблюдения.

Современный квартал от «Голос.Девелопмент» станет первой реновацией в рамках законопроекта «О комплексном развитии территории». Возведение квартала компания начала с участка на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов. Первый дом будет иметь переменную высотность в 6-10-17 этажей. В нем спроектировано более 30 удобных планировочных решений от 28 до 100 кв.м., в том числе квартиры-студии, квартиры с мастер-спальнями, постирочными, гардеробными и террасами. Одно из самых интересных планировочных решений представлено на последних этажах 6-этажных секций. Это квартиры-пентхаусы со вторым светом и высотой потолка до 4 метров.

Приобрести квартиру можно в ипотеку и рассрочку, а также воспользовавшись сертификатами госпрограмм (материнским капиталом и другими). Первые жильцы получат ключи в декабре 2023 года. Выбрать квартиру в новом ЖК «4 Ленина» можно на официальном сайте компании golos.click или позвонить по телефону +7 (351) 77-88-700.