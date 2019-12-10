Роботизация бизнес-процессов на ММК получила высокую оценку UiPath

Центр компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» получил награду от компании UiPath за самый масштабный проект по роботизации RPA среди производственных предприятий Российской Федерации.

Директор по продажам UiPath в РФ Артём Виноградов вручил награды директору ООО «ММК-Информсервис» Вадиму Феоктистову и руководителю Центра компетенций и инноваций ООО «ММК-Информсервис» Михаилу Верисову в рамках визита на ММК, сообщает пресс-служба компании.

«Безусловно, Центр компетенций Группы ММК выбрал правильное направление развития и на практике показал свою эффективность при реализации одной из крупнейших среди производственных предприятий программы роботизации бизнес-процессов» - подчеркнул Артём Виноградов. Кроме того, были отмечены высокая эффективность использования программного обеспечения UiPath в Группе ММК и профессионализм сотрудников Центра компетенций.

Главным направлением деятельности Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» является повышение эффективности бизнес-процессов с помощью применения технологии роботизированной автоматизации процессов RPA. Эта работа началась в 2018 году и затронула финансы и экономику, бухгалтерский учет, снабжение, логистику, кадры и персонал. В планах применение этих технологий во всех подразделениях ММК.

На сегодняшний день в промышленной эксплуатации находятся десятки программных роботов, которые помогают сотрудникам вести учет и оплату сырья, обрабатывать электронные больничные листки, оформлять заказы на трудовые книжки, анализировать использование транспорта, вести учет производительности труда, собирать и систематизировать данные из различных источников, проводить сверку различных документов, формировать отчеты и многое другое. Все внедренные роботы стали эффективными цифровыми помощниками, которые позволили освободить людей от рутинных операций. Таким образом, работа человека становится более продуктивной, а условия труда более комфортными.

Также ведутся работы по расширению функционала RPA технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и методами распознавания естественного языка. В данный момент совместно с коммерческой дирекцией уже реализуется пилотный проект с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, который позволит выявить факторы, влияющие на стоимость отдельных видов сырья.

«Полученный нами опыт применения технологии RPA в рамках реализации стратегической инициативы «Индустрия 4.0» позволяет охарактеризовать данную технологию как высокоэффективный инструмент осуществления цифровизации предприятия», – отметил директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.

По словам Михаила Верисова, в планах Центра компетенций непрерывное наращивание числа программных роботов. Например, в настоящее время для подбора подходящих для роботизации процессов разработан и проходит тестирование чат-бот, позволяющий любому сотруднику Группы ПАО «ММК» направить запрос на внедрение цифровых помощников в свое подразделение.

По данным международных аналитических агентств Gartner и Forester в 2019 году UiPath признан лидером на рынке RPA решений. По версии Forbes, компания занимает 3 место в рейтинге программного обеспечения «The Cloud 100». В июне 2019 года «ММК-Информсервис» и UiPath заключили генеральное соглашение о партнерстве.