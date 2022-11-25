«Россети Урал» - законные владельцы линий электропередачи на территории Челябинской области

Компания «Россети Урал» является законным владельцем линий электропередачи на территории Челябинской области - объектов критической инфраструктуры, от которой зависит бесперебойное электроснабжение жителей региона. Компания отвечает за надежность электроснабжения в регионе.

Как сообщает пресс-служба Челябэнерго – филиала Россети, задача компании - поддержание в безаварийном состоянии сетевых объектов «Россети Урал», а также плановые ремонты, о которых мы уведомляем заинтересованных лиц заранее.

Любое незаконное вмешательство сторонних лиц в работу электросетевого комплекса представляет угрозу для нормальной работы энергообъекта и угрозу жизни и здоровью людей.

Ряд провайдеров Челябинской области годами использовали имущество сетевых компаний для самовольной прокладки линий связи, допуская вмешательство в работу энергосистемы.

Два года назад наша компания начала работу по легализации незаконно размещенного оборудования.

В ходе работы были выявлены незаконно размещённые волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Сетевая компания провела мероприятия по установлению их владельцев.

При установлении законного владельца ВОЛС компания «Россети Урал» готова оформить с ним договорные отношения по доступу к линиям электропередачи в порядке, установленном российским законодательством, то есть пунктом 3 статьи 6 Федерального закона «О связи».

Подавляющее большинство провайдеров Челябинской области должным образом урегулировали отношения по размещению оборудования, заключив возмездные договора с владельцем опор ЛЭП.

Единственным оператором – компанией «Интерсвязь» - была придумана схема с «абонентским линиями».

«Мы обязаны предупредить жителей Челябинской области. Такая конструкция, когда потребитель услуг якобы владеет абонентской линией, находящейся за пределами его домовладения, не предусмотрена действующими правилами об оказании услуг связи, - пояснили в Челябэнерго. - Эта схема создана оператором связи искусственно для того, чтобы избежать последствий внедоговорного размещения ВОЛС и переложить на потребителей услуг связи свою законную обязанность по оплате услуг за размещение линии связи на опорах ЛЭП.

Эксплуатируя абонентскую линию, не заключая договор с владельцем ЛЭП, компания «Интерсвязь» использует потребителя в целях своей экономической выгоды, подчеркивают энергетики.

Компания «Интерсвязь» пытается манипулировать общественным мнением, используя прессу. Намеренно искажаются факты. Причина та же. В отношении данных линий связи данный провайдер отказывается признавать себя владельцем. В договорах, актах инвентаризации с сетевой компанией они отсутствуют, и их размещение на опорах «Интерсвязь» не оплачивает.

В случае, если владелец ВОЛС не выявлен, сетевая компания, в соответствии с федеральным законодательством, считает данное имущество бесхозяйным.

Бесхозяйные ВОЛС в отсутствие надлежащего обслуживания способны причинить вред линиям электропередачи, в связи с чем «Россети Урал» будет действовать в интересах потребителей электроэнергии Челябинской области в соответствии с нормами Гражданского законодательства.