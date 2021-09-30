«Ростелеком»: в 2021 году на Южном Урале случился интернет-бум

Ко Дню российского интернета, который отмечается сегодня, 30 сентября, ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком» подсчитал, что южноуральцы в период с сентября 2020 по сентябрь 2021 года скачали 389272 Тб информации.

Это в 1,7 раз больше потребленного интернет-трафика в аналогичный период 2019-2020 годов. Показатель эквивалентен 78-ми миллионам скачанных фильмов в HD-качестве или 240 миллионам прослушанных музыкальных композиций.

Директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев рассказал, что, начиная с 2020 года компания фиксирует постоянный рост потребления интернет-трафика.

«За время самоизоляции и действия ограничительных мер люди настолько привыкли к работе, учебе, проведению досуга и покупкам в режиме онлайн, что уже не представляют свою жизнь без глобальной сети. Если раньше пиковые показатели активности в интернете приходились на новогодние ночи, то теперь график растет и в будние дни», - отметил Михаил Сергеев.

В целом за период с сентября 2020 по сентябрь 2021 года жители Урала скачали 2 653 258 Тб информации. Скачок зафиксирован и у жителей остальных регионов. Почти в каждом из них рост показателей составил от20 процентов и выше. Пиковые показатели пришлись на январь и март 2021 года.

Мониторинг суточной активности показал, что просыпаются уральцы около шести часов, утро начинается с социальных сетей и постепенно переходит в просмотр электронной почты и браузинг на рабочем месте.

К вечеру трафик растет рекордными темпами, пик пользования приходится на промежуток с 20 до 22 часов вечера. В это время жители региона не только смотрят фильмы, сериалы и интернет-телевидение, но и активно скачивают контент и садятся за компьютерные игры. Спать уральцы ложатся ближе к 23 часам. К часу ночи глобальную сеть покидают уже больше половины пользователей.

Чтобы скоростной интернет стал доступнее жителям Южного Урала, за год «Ростелеком» построил более 826-ти километров оптики в Каслях, Кыштыме, Нязепетровске, Снежинске и других населенных пунктах. Всего в Челябинской области провайдер провел около 14 500 километров волоконно-оптических линий связи.