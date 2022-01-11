 Сбербанк поддержал реализацию крупного инвестиционного проекта в Златоусте 

Завод по производству керамогранита «Грани Таганая» в Златоусте запустил вторую технологическую линию. За счет этого мощность предприятия выросла в два раза – с 3,5 до семи миллионов квадратных метров в год. Реализацию инвестиционного проекта поддержал Сбербанк.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, общий объем инвестиций в запуск второй линии составил 950 миллионов рублей, а на реализацию проекта ушел один год. Основные средства завод направил на возведение цеха и закупку оборудования от итальянского производителя.

«Вместе с компанией «Грани Таганая» мы реализуем уже второй инвестиционный проект. Мы поддерживаем предприятия разных сфер – от агропромышленного сектора до производства строительных материалов. Благодаря нашему сотрудничеству бизнес активно развивается, в регионе появляются новые заводы, а значит, и рабочие места», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

«Благодаря вводу в эксплуатацию второй линии мы в два раза увеличили мощность производства керамогранита. Как и в первой линии, мы использовали только качественное оборудование из Италии. Реализация инвестпроекта позволит нам быть более конкурентоспособными и оперативно поставлять качественные материалы оптовым покупателям. Благодарим Сбербанк за участие и поддержку – очень важно, что на этапе становления у нас есть надежный партнер», - отметил Сергей Мостинец, генеральный директор «Грани Таганая».

В мае 2019 года компания «Грани Таганая» также при поддержке Сбербанка запустила первую линию. За 2,5 года компания заняла порядка 10% рынка оптовой продажи керамогранита. Материал поставляют по всей России и в страны СНГ.