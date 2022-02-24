24.02.2022
Водители Челябинска продолжают занимать места для инвалидов
24.02.2022
Кубок СМИ имени Ольги Давиденко – больше, чем соревнования!
24.02.2022
В Челябинской области в два раза сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
24.02.2022
Украина сообщает о сбитых российских самолётах. В Минобороны России это отрицают
24.02.2022
ЧелябГЭТ объявил о срочном наборе водителей и кондукторов
24.02.2022
Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам доступны их средства и все сервисы
Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам доступны их средства и все сервисы
21.02.2022
Оплачивать подъемы на горнолыжных курортах «Солнечная долина» и «Егоза» теперь можно банковской картой вместо ски-пасса
18.02.2022
Сбер повысил ставки по вкладам
17.02.2022
Южноуральская молодежь заинтересовалась ипотекой
16.02.2022
ГК «Ариант» взяла в лизинг 65 тракторов по программе «Беларусь» от «Сбербанк Лизинг»
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022