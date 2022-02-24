Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам доступны их средства и все сервисы

Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме.

«Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», - говорится в официальном сообщении Сбербанка.

В банке подчеркивают, Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях.

«Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях», - обратился к клиентам Сбербанк.