Текслер открыл новый комплекс Увелки

Во вторник, 27 июля, в Увельском районе Челябинской области состоялось торжественное открытие производственно-логистического комплекса ООО «Ресурс», выпускающего продукцию под маркой компании «Увелка». В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.

«”Увелка” - это бренд, который знают и любят по всей стране, узнают за рубежом. Он наш, челябинский. И чем больше будет таких производств, тем лучше», - подчеркнул губернатор и добавил, что без государственной поддержки проект вряд ли удалось бы реализовать.

По словам главы региона, всего два года назад на месте производственно-логистического комплекса «Увелки» было чистое поле. На сегодня сдана первая очередь строительства.

«Открытие производственно-логистического комплекса - на 200% позволило увеличить мощность предприятия. Это и новые налоги, и новые высокопроизводительные рабочие места, - отметил Алексей Текслер.

На предприятии использовано современное российское и иностранное оборудование. Все процессы максимально автоматизированы.

Как рассказал директор ООО «Ресурс» компании «Увелка» Виталий Зяблин, производственно-логистический комплекс включает в себя автоматизированный склад и цех по переработке овса производительностью 160 тонн в сутки. «Цех будет производить различную продукцию, которая представляет собой продукты переработки из овса, — хлопья, крупы, муку, отруби», - уточнил руководитель.

Алексей Текслер осмотрел участок элеваторного хранения зерна, цех по производству овсяных хлопьев. Руководители предприятия продемонстрировали главе региона работу линии упаковки овсяных хлопьев и склад готовой продукции.

Благодаря вводу комплекса в эксплуатацию на предприятии открыто 80 новых высокопроизводительных рабочих мест с возможностью дальнейшего увеличения их численности. «На производстве предусмотрена разная очередность ввода объектов. Соответственно будет повышаться количество сотрудников. На базе основной площадки также ожидается развитие новых производств и складских объектов, которые также будут увеличивать число рабочих мест», - поделился директор.

Проект, реализованный в Увельском районе, поможет серьезно увеличить региональный экспорт. «Экспортный потенциал «Увелки» нарастили фактически в три раза», - отметил Алексей Текслер.

Виталий Зяблин рассказал о планах увеличения экспорта в течение пяти лет на 150 процентов суммарно.

Алексей Текслер добавил, что на сегодняшний день проект «Увелки» - один из самых знаковых в сельском хозяйстве региона. «Для региона это подтверждение того, что мы являемся лидерами по сельхозпереработке в стране. И запуск этого производства позволяет нам конкурировать в мировом масштабе за экспортные рынки, рынки Китая в первую очередь», - подчеркнул губернатор.

После ввода третьей очереди комплекса ООО «Ресурс» увельское производство станет крупнейшим по обработке овса не только в РФ, но и в Европе, подчеркнули в администрации Увельского района.

«Приятно запускать в области новые производства. Вдвойне приятно делать это в непростые для экономики времена», - написал Алексей Текслер в своем аккаунте в Инстаграм. - И вообще, без таких проектов говорить о том, что регион развивается, достаточно сложно. Рад, что мы движемся в правильном направлении, у нас появляются такие сверхсовременные производства, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны и позволяют нам быть лидерами в экспорте сельхозпродукции».

ФОТО: пресс-служба губернатора и правительства области