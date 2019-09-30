Теплотехническая служба ММК отметила день рождения
Экономика
Сегодня, 09:52

Теплотехническая служба ПАО «ММК» (Челябинская область), история которая началась в сентябре 1957-го года с образования заводской лаборатории металлургической теплотехники, отметила очередной день рождения.

С марта 1996-го года за снижением расходов энергетических ресурсов на производство продукции Магнитогорского металлургического комбината следит центр энергосберегающих технологий (ЦЭСТ), созданный на базе ЦТТЛ (такое имя получила ЗЛМТ в 1976-м году).

ЦЭСТ сегодня отвечает за разработку и реализацию программ энергосбережения в ПАО «ММК»; проработку, сопровождение, реализацию идей по энергоэффективности, экономии топливно-энергетических ресурсов за счет сокращения предполагаемых потерь производства; проработку и сопровождение высокоэффективных малобюджетных инвестиционных проектов, энергосервисных контрактов; разработку и внедрение энергосберегающих технологий и режимов работы оборудования; обеспечение разработки теплотехнической части технологии плавления, нагрева, обжига, термообработки металла, шихты и других материалов.

В прошлом году суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на Магнитогорском металлургическом комбинате составил около полумиллиарда рублей, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Работники Центра ведут контроль, диагностику и наладку режимов работы горелочных устройств, теплотехнических, теплоэнергетических агрегатов, теплообменных устройств и систем паротеплоснабжения, учет выработки и потребления энергетических ресурсов по структурным подразделениям ПАО «ММК», дочерним обществам, сторонним потребителям, осуществляют техническое сопровождение договоров энергоснабжения дочерних и сторонних организаций, а также договоров на оказание услуг по транспортировке энергоресурсов по сетям ПАО «ММК».

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