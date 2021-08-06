УФАС обязал собственников полигона «Южный» заплатить крупный штраф в пользу ЦКС

Компании ООО «Комтранссервис» и ООО «Комтранссервис+» заплатят штрафы за нарушение законодательства. Такое решение было принято Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, общая сумма выплат в пользу регионального оператора составит 305 тысяч рублей.

Причиной разбирательства послужила ситуация, возникшая весной 2020 года, когда владельцы полигона ТКО «Южный» (Копейск, Челябинская область) запретили мусоровозам подрядчиков ЦКС въезд на территорию объекта. В результате действий собственников, которые они объясняли наличием задолженности регионального оператора перед полигоном, услуга по обработке и захоронению ТКО на полигоне «Южный» с первого марта 2020 была прекращена полностью. В результате указанных действий «КТС» и «КТС+» санитарно-эпидемиологическая обстановка в Копейском городском округе оказалась под серьезной угрозой, а региональный оператор был вынужден направить потоки отходов на полигон ТБО в Полетаево, что на тот момент противоречило установленной Территориальной схеме.

«Отметим, что спор, возникший между КТС, КТС+ и Центром коммунального сервиса носил гражданско-правовой характер. Для защиты своего права указанные организации могли обратиться и обратились в Арбитражный суд для взыскания задолженности в принудительном порядке», - сообщили в ЦКС.

По итогам разбирательства, УФАС признало действия КТС и КТС+ злоупотреблением доминирующим положением, вынуждающими ЦКС нарушать схему потоков, закрепленную Территориальной схемой. Наличие задолженности, по мнению УФАС, не могло являться основанием для приостановления услуг, так как данное право для данных организаций не предусмотрено ни законом, ни договором.

«ООО «КТС» и ООО «КТС+» занимают доминирующее положение на рынках услуг по захоронению и обработке ТКО соответственно. Отказ принимать мусор – нарушение Закона о защите конкуренции, которое могло привести к неблагоприятным последствиям для населения Копейского городского округа. Было вынесено решение о штрафных санкциях. ООО «КТС» заплатит 201 тысячу рублей, ООО «КТС+» — 134 тысячи», – прокомментировала решение ведомства руководитель челябинского УФАС Анна Козлова.

Центр коммунального сервиса считает данное решение законным и обоснованным.