Все котельные Челябинской области запущены, но тепло пока пришло не во все дома

В Челябинской области все котельные запущены в работу, но тепло пока пришло не во все дома. Жители просят губернатор о помощи, не надеясь на местные власти.

«По сводной информации от муниципалитетов Челябинской области на 10 октября в регионе запущены все котельные, которые снабжают теплом», - сообщили в минстрое региона.

По данным ведомства, теплоснабжением обеспечены практически весь жилой фонд и социальные учреждения обеспечены теплоснабжением. Возникающие аварийные ситуации устраняются оперативно, заверяют в министерстве.

Однако, жители «рисуют» губернатору не такую радужную картину.

«Жители дома по улице Коммуны, 2Б, п. Сосновка Центрального района Челябинска обращаются к вам с просьбой разобраться с бездействием УК города, так как по сей день не подключено отопление», - написала Анна в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

О проблемах с теплоснабжением рассказывают и жители Юрюзани. «Батареи как всегда еле тёплые, и фонтан из трубы прямо напротив администрации! Куда смотрят работники службы и сама администрация города», - рассказывает Карина.

Просьба включить отопление поступила и из Златоуста (ул. 2-тесьминская, дом 72).

В минстрое южноуральцам рекомендуют, в случае отсутствия тепла в жилых домах и отдельных квартирах обращаться с заявкой в свою управляющую компанию, либо администрацию муниципального образования, если управляющая компания не назначена.