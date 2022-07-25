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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.07.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.07.2022

В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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25.07.2022 12:44

В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»

В Челябинске завершился аукцион по поиску подрядчика для строительства детского сада на 120 мест в «Парковом-2». Также по итогам конкурсных процедур определён подрядчик для строительства детского сада по улице Габдулы Тукая в микрорайоне № 55. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил заместитель главы города Владимир Шамне в ходе аппаратного совещания в мэрии. Контракты с организациями будут заключены в ближайшее время.

Согласно данным с сайта госзакупок, построить детский сад в «Парковом-2» мэрия Челябинска была готова за 156 миллионов 366 тысяч рублей (начальная цена контракта). Победителем аукциона стала компания ООО «Строймеханизация», которая предложила построить дошкольное учреждение за 139 миллионов 166 тысяч рублей. Завершить работы планируется до 15 октября 2023 года.

В настоящее время на контроле мэрии находится строительство шести детских садов. В микрорайоне «Манхэттен» объект уже готовится к вводу в эксплуатацию. Учреждение примет 290 дошколят.

Автор: Татьяна Правдина
детские сады
Челябинск
Владимир Шамне
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Представлялись сотрудниками полиции и банков: 13 миллионов отдали южноуральцы аферистам

20.07.2022 16:00

АО «УСТЭК-Челябинск» сообщает о результатах третьего этапа опрессовок

20.07.2022 15:50

На Прокопия-жатвенника в Челябинской области похолодает

20.07.2022 15:48

Южноуральцы могут принять участие в масштабном проекте «Арктический вызов»

20.07.2022 15:47

Получилось хорошо: челябинские власти оценили благоустройство двора в Курчатовском районе