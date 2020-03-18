В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр

В 2019 году в банковской системе Южного Урала было выявлено 313 фальшивых банкнот. По сравнению с годом ранее их количество сократилось в 2,4 раза (в 2018 году была обнаружена 741 фальшивка).

Как сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Уральского управления Центробанка России, Лидерами по количеству подделок по-прежнему являются банкноты номиналом пять тысяч рублей, в области было обнаружено 248 фальшивок. В то же время отмечается тенденция к снижению количества подделок этого номинала: в 2018 году были выявлены 672 поддельных пятитысячных.

Кроме того, в прошлом году в банковской системе были обнаружены 42 фальшивые купюры номиналом одна тысяча рублей (в 2018 году – 53 штуки), 13 подделок 2000 рублей (год назад – одна штука), шесть фальшивок 500 рублей (в 2018 году – 10 шт.), три подделки номиналом 100 рублей и одна подделка номиналом 50 рублей.

Также в 2019 году были выявлены поддельные денежные знаки иностранных государств: 1 фальшивая банкнота 100 китайских юаней, 8 подделок банкнот Европейского центрального банка номиналом 500 евро, 1 банкнота 50 долларов США и 9 банкнот 100 долларов США.

Информацию о банкнотах и защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Сейчас доступна новая версия с расширенным функционалом. В частности, сервис предлагает потренироваться на виртуальной купюре, которая высвечивается на экране: ее можно наклонить, проверить на свет, увеличить и даже «определить на ощупь», чтобы изучить признаки подлинности.