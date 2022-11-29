ВТБ на Южном Урале увеличил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 20%

По итогам девяти месяцев 2022 года объем кредитов, которые банк ВТБ предоставил средним и малым компаниям Челябинской и Курганской областей, превысил 50 миллиардов рублей. С января показатель вырос почти на 20%.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), предприятия среднего и малого и бизнеса (СМБ) региона также активно использовали для решения своих текущих задач банковские гарантии. За первые три квартала года объем документарных операций клиентов СМБ составил 18,6 миллиарда рублей, показав более чем двукратный рост. Совокупно кредитно-документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого и бизнеса достиг 70 миллиардов рублей (+34% с января).

«Средние и малые компании Южного Урала и Зауралья продолжают пользоваться кредитными ресурсами для решения своих бизнес-задач, - говорит управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов. – Традиционно высокий для нашего региона уровень активности демонстрируют предприятия пищевой промышленности – на них приходится 37% всего кредитного портфеля среднего и малого бизнеса, порядка 20% - доля торговых компаний, еще 17% составляют кредиты, выданные компаниям сферы строительства и недвижимости».

Также региональные компании среднего и малого бизнеса размещали временно свободные денежные средства на счетах в ВТБ. Ресурсный портфель СМБ вырос за девять месяцев года на 20% и достиг отметки в 22,8 миллиарда рублей. Банк продолжает развивать продуктовую линейку для предпринимателей, в том числе за счет новых бизнес-сервисов, продуктов и услуг.

«Для клиентов СМБ мы внедрили уже более 20 бизнес-сервисов, среди которых –«Юрист24», «Конструктор документов» и «Цифровая бухгалтерия», - сказал Эдуард Громов. – Решения, которые помогают развитию бизнеса, становятся все более востребованными в том числе и среди самозанятых. Для этой категории клиентов недавно ВТБ запустил три новых сервиса, с помощью которых можно с нуля запустить интернет-магазин - разработать сайт, настроить логистику и обеспечить защиту от возможных претензий и судебных исков».