01.12.2022
«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
01.12.2022
В «Солнечной долине» завершился второй этап Кубка России
01.12.2022
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
01.12.2022
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
01.12.2022
Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут
01.12.2022
Тепло и горячая вода вернулись ко всем жителям Металлургического района
ВТБ на Южном Урале увеличил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 20%
29.11.2022
Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»
28.11.2022
ВТБ: доля вкладов в сбережениях россиян выросла на треть
25.11.2022
ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей
15.11.2022
ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022