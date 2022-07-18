Выбран подрядчик для реконструкции очистных в Металлургическом районе Челябинска

Реконструкцией очистных сооружений в Металлургическом районе Челябинска займется компания из Москвы. На выполнение контракта у компании есть два года.

Как сообщил сегодня, 18 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, в аукционе по выбору подрядчика, который займется реконструкцией очистных сооружений, учувствовали две компании.

«Победителем стала московская компания АО «Ротек». После реконструкции исчезнет неприятный запах на въезде в Челябинске и улучшиться экологическая составляющая. Подписание договора на следующей неделе. Из пяти этапов проекта данным контрактом предусмотрено выполнение только первого и четвертого этапов», - сказал Астахов.

Напомним, в феврале 2022 года заявка Челябинской области на реконструкцию очистных сооружений в Челябинске была одобрена на федеральном уровне - правительственной комиссией по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра, в рамках которого в течение двух лет планируется провести реконструкцию сооружений механической очистки воды и сооружений обработки осадков, представил глава региона Алексей Текслер.

Он тогда отметил: «Удивительно, что решением одной из важнейших задач для Челябинска не занимались столько лет. Очистка сточных вод крайне важна для областного центра. Запах, который распространяется на город и особенно на Металлургический район, – это никуда не годится. Мы разработали ПСД и в числе первых обратились за поддержкой в Фонд национального благосостояния, президент которого выделил средства для решения острых коммунальных задач».

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, Челябинская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, кто воспользовался новым инструментом поддержки – льготным займом из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).