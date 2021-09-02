02.09.2021
Школьникам подарили сертификаты на всесезонный тюбинг на горнолыжный курорт «Солнечная долина»
02.09.2021
В Челябинске открылась «Школа фермера»
02.09.2021
В Чебаркуле отец с маленьким сыном помогли задержать пьяного водителя
02.09.2021
Южноуральские продукты отправятся на Дальний Восток
02.09.2021
В новом сезоне Челябинского театра оперы и балета зрителей порадуют премьерами
02.09.2021
Представители ГРЦ Макеева поздравили студентов ЮУрГУ с началом учебного года
Южноуральские продукты отправятся на Дальний Восток
02.09.2021
В Челябинске открылась «Школа фермера»
01.09.2021
Южноуральские аграрии выбрали продуктивные сорта пшеницы
23.08.2021
Фермеры Еткульского района достойно представили малую родину на «АГРО-2021»
06.08.2021
Разработанный челябинскими селекционерами сорт твердой пшеницы успешно проходит испытания
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021