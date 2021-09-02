Южноуральские продукты отправятся на Дальний Восток

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова в рамках участия в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, провела переговоры с Министром сельского хозяйства Приморского края Адреем Бронцем.

Встреча состоялась в министерстве сельского хозяйства Приморского края с целью расширения географии поставок продукции пищевой и перерабатывающей отрасли Челябинской области. В переговорах также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Приморского края Алексей Таран и начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка минсельхоза Челябинской области Игорь Ворожцов.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества Приморского края и Челябинской области в сфере переработки продукции сельского хозяйства, дальневосточным коллегам была передана полная информация о предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Южного Урала. В частности, заинтересованность вызвали поставки южноуральской продукции на рынок Приморского края, а также поставки комбикорма и продукции зернопереработки.