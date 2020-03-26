Миллиардер Игорь Рыбаков: Это не карантин, это пакет инициатив президента

В прямом эфире своего YouTube-канала миллиардер из Челябинска Игорь Рыбаков прокомментировал выступление президента России Владимира Путина

- Как вы думаете, почему президент вышел с обращением, это значит совсем все плохо или наоборот?

- Мое честное мнение - простое. Это ситуационное реагирование на действия, которые проявлены основными лидерами других стран. Например, вчера Индия объявила о карантине. Представляете, полуторамиллиардная страна, почти миллиард населения, объявила о карантине. И дала на выполнение карантина 4 часа всем людям. То есть, представляете, через 4 часа все закрывается, можешь сидеть только дома. Все. До этого английский премьер объявил о полном карантине. То есть пошла так называемая волна очередных закрытий стран на карантин. И, конечно же, чтобы не остаться последним или одним из не объявивших, я считаю политически верным было объявить карантин. Но считаю абсолютно верным было бы объявить карантин, но ведь то, что объявлено, друзья мои, это не карантин. То, что объявлено, это так называемый пакет мер, пакет инициатив президента. Понимаете, основной вопрос следующий, что это опять не карантин. Он не позволит сохранить рабочие места с большой вероятностью. И малые, и средние предприятия вынуждены будут сокращать людей, потому что у них банально нет денег. Поэтому я в текущем пакете так называемых инициатив президента пытался найти - какая поддержка будет для предпринимателей, для малого бизнеса, чтобы они могли сохранить рабочие места? И что про кредиты говорит президент? Президент говорит: "Банки должны отложить выполнение обязательств малых и средних компаний по кредитам". Но не уточняет, каким образом они это сделают. И вот я связался с одним банком и сказал: "Ребята, каким образом, когда я могу узнать, как вы выполните указание президента?" Банк мне сказал следующее: "Дорогой Игорь Владимирович! Законодательных актов нет, распоряжений нет. Мы будем думать, как выполнить". Я говорю: "Подождите, вот конкретно, есть малое предприятие, которое должно обслуживать кредит. Согласно решению президента, оно хочет узнать, какие меры поддержки вы для него обеспечиваете?" Они говорят: "Мы не знаем". Поэтому у меня вопрос. Успеют ли банки отреагировать на такое решение? А если даже успеют, то когда это будет? Не умрут ли малые предприятия до того, как им будет оказана помощь? Это очень большая проблема. Мы не можем гарантировать, что помощь будет доставлена вовремя.

- Давит ли на вас власть, как на бизнесмена, чтобы вы сохранили рабочие места?

- Дело в том, что я и сам понимаю, что если я не сохраню сейчас рабочие места, то будут потеряны те цепочки, которые я создавал очень много лет. Поэтому я буду их сохранять всеми силами. Но дело в том, что я не могу сохранить их, если в бизнесе нет доходов. Например, в ресторанном бизнесе доходы упали на прошлой неделе на 30%, на это неделе - вот она стартанула - 70%. Невозможно сохранить ни одно предприятие ресторанного бизнеса или закусочной. Невозможно. Сейчас они начинают все закрываться. Люди отправляются уже не в отпуск. Людей отправляют в так называемое "временное увольнение". То есть если ситуация не восстановится в ближайший месяц, а никаких шансов, что она восстановится нет, это увольнение. Поэтому все бизнесмены и предприниматели, и я, и каждый, с кем я говорил, они все будут сохранять. Они создавали руками этот бизнес. Сами. Они не будут его убивать. Но за какие деньги? У меня очень много вопросов. Не потому что я не могу на них ответить, да могу. Я просто не разбирался с этим, я только что был поставлен перед фактом. То есть, с одной стороны, вы обязаны добиваться пропитания сами, то есть работать на работах. С другой стороны, вас ждет вероятность наказания. Я не знаю, как с этим быть. Но я обязательно разберусь. И расскажу вам это все подробно в деталях.

- Вы можете подробно рассказать о тех мерах, которые вводит Владимир Путин?

- Давайте конкретно, что мы сегодня знаем? Смотрите, выплаты по больничным листам будут увеличены. Это несомненный плюс. Выплаты по безработице будут увеличены. Это плюс. Для поддержания семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, на поддержание каждого ребенка до трех лет будет выплачиваться по 5 тысяч рублей. Ну, я считаю, что это смешно. Что такое пять тысяч рублей? Это ничего. Некоторые скажут, что пять тысяч — это лучше, чем ничего. Я считаю, что 5 тысяч рублей - этого недостаточно. Я бы сделал предложение еще и взрослым людям платить, оставшимся без работы и кого уволили или сократили во время кризиса. Но боюсь, мой лист экономических мер затянется.

- Один из самых популярных вопросов: что делать с долларом? Стоит ли его сейчас покупать? И куда вложить деньги в текущей ситуации?

- С долларом все достаточно просто. В текущей финансовой матрице, в которой мы живем, подчеркиваю, это финансовая матрица, основанная на долларе. Доллар в период кризиса будет тихим убежищем, куда все будут норовить слинять. Эмиссия доллара американским федрезервом будет продолжаться. На эти доллары Америка будет несправедливо выкупать ценности, которые создаются во всем третьем мире. Имейте при себе небольшие сбережения на всякий экстренный случай. Не стоит последние гроши пускать на рисковые мероприятия или даже на свое самообразование. Оставьте себе какой-то резерв и запас. Если у вас есть рубли на депозитах, никакого смысла покупать доллар сейчас уже нет. Основная коррекция состоялась. Ну, действительно, если нефть пойдет еще ниже, то обменный курс рубля-доллара опять поменяется. Но, представьте себе, что, если она не пойдет и будет на этом уровне, вы купите доллар и попробуете его опять положить на депозит. 0,5% или 2%. Максимум. Грубо говоря, о сбережении речи не будет идти. А курсовое колебание, оно зависит от нефти. Поэтому, если вы хотите сохранять кеш, храните его на 70% в той валюте, в которой вы несете свои траты. И на 30% храните в других валютах. Евро, доллар или всякая экзотика.

- Вопрос от предпринимателей. Есть отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса (исключая НДС), пролонгация кредитов для тех ИП, кто пострадал от коронавируса, мораторий на банкротство на 6 месяцев. Как думаете, этого достаточно, чтобы бизнес оставался на плаву?

- Введенные меры, предложенные, даже если они будут материализованы, приведут к замедлению процесса банкротства. Да, к небольшому замедлению. Но конкретные предприниматели, которые сейчас закрывают рабочие места, рестораны и так далее -я знаю их лично - они в шоке. Они говорят: "Игорь, вот эти меры никаким образом не замедляют наши тактические решения по закрытию ресторанов и т.д. Нет доходов". Просто поймите, что 70% обвала выручки — это прекращение потока выручки. 20% снижения оборотов — это ты работаешь в минус. Сколько дней ты можешь работать в минус? Поэтому смотрите, меры, которые инициированы — это, безусловно, хорошо. Но на самом деле этого недостаточно. И надо понимать только одно: друзья мои, мы сегодня должны рассчитывать только на то, чтобы объявленные президентом меры были материализованы. Потому что даже то, что они будут материализованы, — это не факт. Это случится только при условии нашего кропотливого внимания к этому и требованиям. Вы же знаете, в России ничего не происходит, если этого не требовать. Поэтому, ноги в руки, идем, требуем. То есть все, что заявлено в инициативах президента, дайте хотя бы это. Удар будет большой. Ну и что? Мы и не такое выдерживали! Давайте хотя бы это возьмем, что объявил президент.

- Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке 15%. Проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше миллиона рублей облагаются налогом по ставке 13%. Вопрос в том, кому от этого хорошо, а кто от этого пострадает?

- Вы знаете, вот эти ставки 15% за обложение налогом всех процентов или дивидендов, выходящих за рубеж. Или 13% на доходы с банковских вкладов инвестиций в долговые бумаги. Уровень этой инициативы следующий — это изменения налогового кодекса, которые так не делаются. А если так делается, то это ЧС. То есть в стране чрезвычайная ситуация. Введение налогов решением президента невозможно. Кроме как в случае чрезвычайной ситуации. Потому что при объявлении чрезвычайной ситуации законы не действуют, а действуют правила реагирования штаба чрезвычайной ситуации. И этот пункт вызывает у меня много вопросов. Так все-таки чрезвычайная ситуация? Тогда своевременные и правильные меры реагирования, я не могу их комментировать, потому что я буду их выполнять.

- Голосование по новым поправкам в конституцию переносится на неопределенный срок. Как вы думаете, на какой? Когда оно может состояться? И как вообще относитесь к такому переносу?

- Когда все напуганы, очень сильно снижается социальный иммунитет. Способность создавать защиту от злоупотребления контролем или властью резко снижается, когда все напуганы. В этих ситуациях проводить какие бы то ни было необратимые изменения общественного устройства не следовало бы. Потому что в состоянии аффекта люди могут себе ноги отрубать, руки, прыгать с девятого этажа и так далее. Поэтому я против принимать какие-то важные судьбоносные решения в период таких катаклизмов. В этом смысле я поддерживаю это решение. Но я его и критикую одновременно. Во-первых, мне кажется, это поздно было заявлено. Во-вторых, нет опять сроков. Если отменено, давайте посмотрим, на когда оно поставлено. Сейчас у меня возникла дополнительная неопределённость, что дата голосования может быть ситуационно поставлена. И я опять волнуюсь. Ну почему ситуационно? Почему не отложить на год, чтобы мы год точно не возвращались к этому? И вместе, совместными усилиями сейчас бы боролись за рабочие места, за сохранение благосостояния наших граждан и так далее? Такое бы решение я бы приветствовал. Но я на него не влияю, просто приветствую. Поэтому я его сейчас озвучиваю как предложение.