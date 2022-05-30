Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

Расширение улицы Худякова в Челябинске и дальнейшая эксплуатация плотины в качестве транспортной магистрали могут спровоцировать общегородской транспортный коллапс. Такую точку зрения высказал в своей статье член общественной палаты Челябинской области, экономист Сергей Гордеев. По его мнению, идея реконструкции улицы Худякова выглядит очень привлекательной с точки зрения демонстрации решения проблемы пробок, но практического эффекта от неё не будет, во всяком случае со знаком «плюс».

Как отмечает кандидат экономических наук, фундаментальная причина автомобильных заторов - это огромный дисбаланс между численностью населения северо-запада Челябинска и снижением пропускной способности основных городских магистралей, в частности, улицы Труда.

«Фундаментальные причины заторов на улице Худякова определяются нарастающими пространственными диспропорциями, обусловленными бурным ростом «спальной мегазоны» северо-западной части Челябинска (с тремя сотнями тысяч населения и десятками тысяч единиц автотранспорта). Обслуживает эти новостройки каркас улично-дорожной сети полувековой давности. Его немного обновили в период «дорожной революции» 10 лет назад, но сейчас он не справляется с многократно возросшим транспортным потоком по основным направлениям коммуникаций», - пишет з в своей статье Сергей Гордеев.

Член Общественной палаты региона обращает внимание на то, что основные транспортные потоки с северо-запада в центр города сосредоточены на двух улицах: Труда и Худякова. При этом первая всё больше застраивается и на ключевых узлах превращается в «бутылочное горлышко». Появление полосы для общественного транспорта на улице Труда только усугубило положение, в итоге транспортный поток переместился на улицу Худякова, сформировав масштабные пробки уже там.

Устранить их возможно, но для этого потребуется комплексно решать ключевую городскую проблему – налаживать нормальную коммуникацию между центром Челябинска и новостройками северо-запада, где проживает уже треть мегаполиса.

Однако вместо этого власти продолжают продвигать создание «квазигородских» жилых районов на берегу Шершней, которые в будущем из разряда «элитных посёлков» могут перейти в категорию «спецпоселений». В частности, такая перспектива маячит перед жителями Кременкульского сельского поселения. В новом генплане, по словам Сергея Гордеева, «нет даже намёка на комплексную интеграцию» данной жилой зоны с остальной территорией Челябинска.

«Необходимо отметить, что единственная линия коммуникации с этой территорией проходит по Шершнёвской плотине. Для плотины, которая и так уже перегружена транспортом, транспортная функция является второстепенной. В любой момент движение там может быть ограничено или даже остановлено по соображениям безопасности. Причём в ближайшие годы улучшать коммуникации этой пригородной территории с центром города не планируется. Больше того, без очень серьёзных, многомиллиардных вложений в инфраструктуру настоящее улучшение даже в далекой перспективе здесь практически невозможно», - считает автор статьи.

В заключении общественник приходит к выводу, что такие «косметические решения», как расширение улицы Худякова, лишь приближают момент возникновения глобального транспортного коллапса.

«Ситуация на улице Худякова и Шершнёвской плотине - один из индикаторов таких угроз, который уже «обозначен красным»», - резюмировал Сергей Гордеев.

Напомним, что на прошлой неделе депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина запросила у губернатора Алексея Текслера технико-экономическое и транспортное обоснование проекта расширения улицы Худякова. Ранее с критикой проекта выступили независимые эксперты в области транспорта и логистики. В мэрии Челябинска считают, что добавление двух полос на улице Худякова увеличит пропускную способность дороги на 40-50 процентов. Стоимость работ оценивается в 250 миллионов рублей. Реконструкция потребует вырубки 22 деревьев, взамен которых власти обещают высадить 132 крупномерных саженца.