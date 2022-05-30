Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Жана Мезенцева
Челябинск минирование
Клещи
Здоровье
Сельское хозяйство
Образование
Экспедиция ЧелГУ
Арест Васькова
Космос
Дело Дмитрия Замятина
Картина маслом
ЖКХ
Война в Сирии
Выборы в Госдуму
Дело Продкорпорации
Автовокзал Челябинск
Дело Александра Макарова
Борьба с наркотиками
карантин
Переселение поселка Роза
Дело Виктора Щекотова
Бунт в копейской колонии
Жизнь на минималках
Наркотики
Арест Лемешевского
Педофилы
Пригородные поезда
Метро в Челябинске
Арест Николая Сандакова
Дело Александра Уфимцева
Дело Александра Путина
Дело Скрынника
Выборы мэра
ЕГЭ
Банкротство ЗМЗ
Лесные пожары
Арест Юрия Серебренникова
Паводок
Дело Попова и Щербаковой
Дело Извекова
Мирная миссия-2007
Анонсы
Физкультминутка
Ситуация на Украине
Экология
Зеленая революция
коронав
Мусор
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
С добрым утром, Урал!
Экология
Банкротство ЗМЗ
Дело Продкорпорации
День редких заболеваний
Уголовное дело Юревича
На житейских перекрестках
Зеленая революция
Бунт в копейской колонии
Дело Дмитрия Замятина
Голодовка в Розе
Физкультминутка
Клещи
Картина маслом
Дело Извекова
Дело Виктора Щекотова
Арест Лемешевского
Арест Юрия Серебренникова
Дело Корецкого
ЗСО
Ситуация на Украине
Арест Николая Сандакова
Арест Васькова
Образование
Крещение
корона
ЕГЭ
АгроПлюс
Арест Ардабьевского
Переселение поселка Роза
Дело Александра Уфимцева
Здоровье
ЖКХ
Бюджет
Анонсы
Коронавирус
Сельское хозяйство
Паводок
Мусор
Дело Попова и Щербаковой
Мирная миссия-2007
Экспедиция ЧелГУ
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Собор Украинской Православной Церкви (УПЦ), который некоторые называют поместным, 27 мая принял р
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
30.05.2022

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На прошедшем в администрации Еткульского муниципального района (Челябинская область) пленуме райо
30.05.2022

Ветераны Еткуля наметили планы на будущее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Роспотребнадзор рекомендовал руководителям субъектов Российской Федерации оценить готовность орга
30.05.2022

Челябинская область готова к холере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Нью-Йорке прямо напротив штаб-квартиры ООН красуются очень русские - бело-сине-красные - скамей
30.05.2022

В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общероссийский Народный фронт Челябинской области опубликовал в своем телеграм-канале трогательно
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
30.05.2022

Челябинский «Ангел» накормил жителей Мариуполя
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

У Коелгинской школы появился новый автобус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

В Челябинске откроется детский автогородок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

На автодороге М-5 столкнулись два большегруза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов
Алексей Текслер
Наталья Котова
Александр Егоров
бордюры
Челябинск
Елена Вахтина
экология
Шершневское водохранилище
Шершни
Шершневская плотина
Есть мнение
30.05.2022 14:56

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

Расширение улицы Худякова в Челябинске и дальнейшая эксплуатация плотины в качестве транспортной магистрали могут спровоцировать общегородской транспортный коллапс. Такую точку зрения высказал в своей статье член общественной палаты Челябинской области, экономист Сергей Гордеев. По его мнению, идея реконструкции улицы Худякова выглядит очень привлекательной с точки зрения демонстрации решения проблемы пробок, но практического эффекта от неё не будет, во всяком случае со знаком «плюс».

Как отмечает кандидат экономических наук, фундаментальная причина автомобильных заторов - это огромный дисбаланс между численностью населения северо-запада Челябинска и снижением пропускной способности основных городских магистралей, в частности, улицы Труда.

«Фундаментальные причины заторов на улице Худякова определяются нарастающими пространственными диспропорциями, обусловленными бурным ростом «спальной мегазоны» северо-западной части Челябинска (с тремя сотнями тысяч населения и десятками тысяч единиц автотранспорта). Обслуживает эти новостройки каркас улично-дорожной сети полувековой давности. Его немного обновили в период «дорожной революции» 10 лет назад, но сейчас он не справляется с многократно возросшим транспортным потоком по основным направлениям коммуникаций», - пишет з в своей статье Сергей Гордеев.

Член Общественной палаты региона обращает внимание на то, что основные транспортные потоки с северо-запада в центр города сосредоточены на двух улицах: Труда и Худякова. При этом первая всё больше застраивается и на ключевых узлах превращается в «бутылочное горлышко». Появление полосы для общественного транспорта на улице Труда только усугубило положение, в итоге транспортный поток переместился на улицу Худякова, сформировав масштабные пробки уже там.

Устранить их возможно, но для этого потребуется комплексно решать ключевую городскую проблему – налаживать нормальную коммуникацию между центром Челябинска и новостройками северо-запада, где проживает уже треть мегаполиса.

Однако вместо этого власти продолжают продвигать создание «квазигородских» жилых районов на берегу Шершней, которые в будущем из разряда «элитных посёлков» могут перейти в категорию «спецпоселений». В частности, такая перспектива маячит перед жителями Кременкульского сельского поселения. В новом генплане, по словам Сергея Гордеева, «нет даже намёка на комплексную интеграцию» данной жилой зоны с остальной территорией Челябинска.

«Необходимо отметить, что единственная линия коммуникации с этой территорией проходит по Шершнёвской плотине. Для плотины, которая и так уже перегружена транспортом, транспортная функция является второстепенной. В любой момент движение там может быть ограничено или даже остановлено по соображениям безопасности. Причём в ближайшие годы улучшать коммуникации этой пригородной территории с центром города не планируется. Больше того, без очень серьёзных, многомиллиардных вложений в инфраструктуру настоящее улучшение даже в далекой перспективе здесь практически невозможно», - считает автор статьи.

В заключении общественник приходит к выводу, что такие «косметические решения», как расширение улицы Худякова, лишь приближают момент возникновения глобального транспортного коллапса.

«Ситуация на улице Худякова и Шершнёвской плотине - один из индикаторов таких угроз, который уже «обозначен красным»», - резюмировал Сергей Гордеев.

Напомним, что на прошлой неделе депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина запросила у губернатора Алексея Текслера технико-экономическое и транспортное обоснование проекта расширения улицы Худякова. Ранее с критикой проекта выступили независимые эксперты в области транспорта и логистики. В мэрии Челябинска считают, что добавление двух полос на улице Худякова увеличит пропускную способность дороги на 40-50 процентов. Стоимость работ оценивается в 250 миллионов рублей. Реконструкция потребует вырубки 22 деревьев, взамен которых власти обещают высадить 132 крупномерных саженца.

Автор: Татьяна Правдина
Алексей Текслер
Наталья Котова
Александр Егоров
бордюры
Челябинск
Елена Вахтина
экология
Шершневское водохранилище
Шершни
Шершневская плотина
Новости сюжета: Дороги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Глава Челябинска поручила минимизировать неудобства для водителей по улице Цвиллинга
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общество
Дороги

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга

27.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Меломаны и любители джаза Челябинска каждый год с нетерпением ждут открытия Международного фестив
Интервью

Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения

26.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второй Апелляционный суд общей юрисдикции сегодня, 25 мая, встал на сторону мэрии Челябинска в сп
Среда обитания
Экология

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Кидыш Уйского района Челябинской области появилась новая достопримечательность: к 77-й год
Общество
Спецоперация на Украине

Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейске (Челябинская область) вчера, 24 мая, состоялся пикет дольщиков, которые вложили свои д
Общество

Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Судьба замороженного три года назад объекта в  Челябинске на набережной реки Миасс – об
Экономика
Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает

24.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Собор Украинской Православной Церкви (УПЦ), который некоторые называют поместным, 27 мая принял р
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
30.05.2022

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На прошедшем в администрации Еткульского муниципального района (Челябинская область) пленуме райо
30.05.2022

Ветераны Еткуля наметили планы на будущее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Роспотребнадзор рекомендовал руководителям субъектов Российской Федерации оценить готовность орга
30.05.2022

Челябинская область готова к холере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Нью-Йорке прямо напротив штаб-квартиры ООН красуются очень русские - бело-сине-красные - скамей
30.05.2022

В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общероссийский Народный фронт Челябинской области опубликовал в своем телеграм-канале трогательно
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
30.05.2022

Челябинский «Ангел» накормил жителей Мариуполя
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

30.05.2022 15:42

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето

30.05.2022 15:27

У Коелгинской школы появился новый автобус

30.05.2022 15:25

В Челябинске откроется детский автогородок

30.05.2022 15:24

На автодороге М-5 столкнулись два большегруза

30.05.2022 15:09

Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту

30.05.2022 15:08

Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов

30.05.2022 14:56

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022 14:42

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США

30.05.2022 14:37

Ветераны Еткуля наметили планы на будущее

30.05.2022 14:31

Общественники пожалуются на «запоровших» озеленение Комсомольского проспекта лиц в прокуратуру

30.05.2022 13:42

Чернобровину и его подельникам предъявлено окончательное обвинение

30.05.2022 13:40

Челябинская область готова к холере

30.05.2022 13:27

Магниторец выпрыгнул с четвертого этажа за телефоном

30.05.2022 12:48

В Варненском районе девочка получила ожоги после возгорания бензина

30.05.2022 12:32

Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь

30.05.2022 12:31

Миасс примет «Кубок путешественника Федора Конюхова»

30.05.2022 12:31

Мог ставить сети: родственники самостоятельно нашли тело утонувшего рыбака на озере Мыркай

30.05.2022 12:29

По требованию прокуратуры администрация Челябинска «подсветит» «Тропу здоровья»

30.05.2022 12:28

Кошка и лиса: в Челябинской области - новые жертвы бешенства

30.05.2022 12:27

В Челябинской области снижается смертность от ковида

30.05.2022 12:26

В ГРЦ Макеева подвели итоги конкурса инновационных проектов

30.05.2022 12:24

Первый аукцион по КРТ жилой застройки в Челябинске состоится в конце июня

30.05.2022 12:20

В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки

30.05.2022 11:50

Задержан магнитогорец, который пытался спрятать труп в подъезде

30.05.2022 11:48

Все муниципальные пляжи Челябинска готовы к открытию

30.05.2022 11:41

Челябинский «Ангел» накормил жителей Мариуполя

30.05.2022 11:13

Предпринимателям предлагают более активно использовать «сервис жалоб» на портале Госуслуг

30.05.2022 11:11

Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска

30.05.2022 10:46

Странные медкарты детей нашли на базе Красного Креста в Мариуполе

30.05.2022 10:44

Следующей зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум

30.05.2022 10:41

Умные фонари «Ростелекома» помогли Южному Уралу сэкономить миллионы киловатт электроэнергии

30.05.2022 10:23

СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска

30.05.2022 10:21

Текслер выступит с четвертым посланием на посту губернатора Челябинской области

30.05.2022 10:17

Челябинцы сняли пронзительный клип о потерях Донбасса за восемь лет геноцида

30.05.2022 09:41

Текслер предложил создать в России единый портал по импортозамещению

29.05.2022 21:40

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июня

29.05.2022 21:34

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая

29.05.2022 21:11

Анонсы событий и мероприятий на 30 мая

29.05.2022 20:56

В понедельник на юге Челябинской области жарко, на севере прохладнее, местами грозы

29.05.2022 20:33

Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек

29.05.2022 19:55

В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок

28.05.2022 18:37

В Луганске прооперировали детей, раненых после обстрела в Сватово

28.05.2022 17:50

В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера

28.05.2022 17:01

ВСУ атаковали ЛНР биологическим оружием

28.05.2022 16:50

Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии

28.05.2022 16:21

Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта

28.05.2022 15:56

Путин отметил пограничников за пресечение диверсий

28.05.2022 14:39

Главные новости Челябинской области за неделю (с 23.05.2022 по 27.05.2022)

28.05.2022 14:35

Депутат Госдумы высказался о позорном поведении таможни и ГИБДД в отношении Донбасса

28.05.2022 13:03

Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»

28.05.2022 12:29

За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое

28.05.2022 12:18

Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются

28.05.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

28.05.2022 00:07

Подземная «дичь» Челябинска

27.05.2022 21:33

Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда

27.05.2022 21:32

Челябинск начал празднование Дня пограничника концертом и боевым расчетом в Саду Победы

27.05.2022 20:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

27.05.2022 20:06

ГИБДД региона и Челябинска возглавили Иван Путков и Александр Гайде

27.05.2022 19:37

В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

27.05.2022 18:32

В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область

27.05.2022 17:21

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

27.05.2022 17:20

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

27.05.2022 16:59

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов

27.05.2022 16:45

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта

27.05.2022 16:38

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника

27.05.2022 16:02

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

27.05.2022 16:00

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»

27.05.2022 15:41

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

27.05.2022 15:24

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан

27.05.2022 14:57

В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов

27.05.2022 14:46

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга

27.05.2022 14:25

Глава минфина РФ раскритиковал пилотный проект по уходу за пожилыми

27.05.2022 13:35

Разделительную полосу на Курчатова в Челябинске благоустроят при наличии средств

27.05.2022 13:13

За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое

27.05.2022 13:11

В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка

27.05.2022 12:40

Власти обсудили с челябинцами вопрос строительства жилого дома рядом с институтом культуры

27.05.2022 12:32

Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ

27.05.2022 12:17

Раскол в Ватикане? Очередной католический епископ начал молиться за правое дело России

27.05.2022 12:02

В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота

27.05.2022 11:35

Турецкий политолог: Белоруссия должна помочь России на границе

27.05.2022 11:30

В Магнитогорске стартовал благотворительный проект «Молодежь – лидер перемен»

27.05.2022 11:27

Путин: Инициатива России по созданию большого евразийского партнёрства приобретает особое звучание

27.05.2022 11:03

В Миассе пенсионерка отдала курьеру-мошеннику 400 тысяч рублей

27.05.2022 10:52

Карен Даллакян: Мы передали для животных Донбасса четыре тонны гуманитарной помощи

27.05.2022 10:23

Путин: Иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу

27.05.2022 09:31

КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция

26.05.2022 21:01

ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта

26.05.2022 17:28

Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки

26.05.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 27 мая

26.05.2022 17:24

Днем в пятницу в Челябинской области осадков не прогнозируют

26.05.2022 16:51

В Челябинск привезут ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

26.05.2022 16:44

Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

26.05.2022 16:39

В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей

26.05.2022 16:25

Пособие по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих увеличат вдвое

26.05.2022 15:51

Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ

26.05.2022 15:47

В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ

26.05.2022 15:10

Челябинские власти все-таки сумели заставить «Стройком» заняться заменой погибших растений

26.05.2022 14:52

У выпускников началась экзаменационная пора

26.05.2022 14:37

Пруд в Новосинеглазово ждет преображение, скоро – аукцион

26.05.2022 14:20

Пушилин назвал сроки первого этапа трибунала над нацистами с «Азовстали»