Американские послы в Екатеринбурге поддержали акцию коллег с флагом ЛГБТ

В Екатеринбурге дипломаты генконсульства США поддержали московских коллег, вывесивших 25 июня радужный ЛГБТ-флаг на здании посольства постом в Facebook, в котором выразили солидарность.

В сообщении указывается, что флаг в Москве был вывешен в честь празднования Дня флага ЛГБТ-сообщества, который был придуман художником Гилбертом Бейкером. Флаг был впервые был поднят в 1978 году 25 июня в Сан-Франциско.

“Активист хотел донести свое убеждение в том, что сила общества — в разнообразии. Права ЛГБТ — это права человека. Права человека универсальны. «Месяц гордости» призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований”, - говорится в заявлении генконсульства.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что в России на законодательном уровне запрещена пропаганда нетрадиционных отношений.

Кроме того, в Белом Доме запретили своим посольствам вывешивать флаги снаружи, посоветовав демонстрировать свою поддержку вывешиванием флага внутри помещений, пишут “Известия”. Вопреки этому радужные полотна появились на зданиях посольств США в Польше, Ю. Корее, Латвии и Швейцарии.