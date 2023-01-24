Яна Лантратова: мы вскоре увидим силу принятых нами законов в защиту традиционных ценностей

Административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ завели на блогеров "Дашу Корейку" и "Хилми Форкса". Об этом сообщили из МВД челябинскому депутату Госдумы Яне Лантратовой в ответе после ее обращений в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

«Соцсети этих блогеров давно следовало проверить, - рассказывала тогда Яна Лантратова. - Там не только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, но и популяризация распутного образа жизни. Они публиковали групповые видео сцены разврата, употребляли алкоголь на камеру, рекламировали наркотики, делали прямые эфиры из палаты, где проводилась операция по смене пола.

Вопросов к их контенту множество. Да, можно было сказать, что «это уже личное дело каждого», но то, что данную информацию блогеры сделали публичной и ядром их аудитории являются преимущественно дети — прямо противоречит российскому законодательству. Тем более, что с обращением, из которого я узнала о них - стало письмо подростков, школьников из Санкт-Петербурга. Теперь, когда внимание силовых ведомств обращено к контенту этих блогеров, мы вскоре увидим силу принятых нами законов в защиту традиционных ценностей».

В ответе МВД сказано, что по результатам проверки на блогеров возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола», проводится административное расследование.

По поводу пропаганды наркотиков в возбуждении дела отказано, а для оценки действий указанных лиц по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» организована процессуальная проверка, которая не завершена.

Как сообщалось ранее, первое в России дело против ЛГБТ-пропаганды возбуждено в отношении скандально известного издательства "Попкорн-букс".