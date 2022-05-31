За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить

Размещенное в соцсетях видео, где на танцевальном конкурсе десятиклассники гимназии №12 Екатеринбурга исполнили «нетрадиционный танец», вызвало общественный резонанс. В связи с чем министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил журналистам, что стоит уволить руководителя школы, сообщает РИА Новости.

Департамент образования городской администрации начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ.

"Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна. Эта ситуация вызвала непонимание и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить", - сказал Биктуганов.