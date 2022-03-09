09.03.2022
В Челябинске бесправник погиб в ДТП с Камазом
09.03.2022
Миасские рыбаки попали в снежный плен на Долгобродском водохранилище
09.03.2022
Банк России ограничил снятие валюты наличными
09.03.2022
На Таганае третий день ищут пропавшего туриста из Перми
09.03.2022
Челябинские приматы снова открыты для общения
09.03.2022
Президент подписал закон о кредитных каникулах для россиян и МСП
Банк России ограничил снятие валюты наличными
25.02.2022
Россияне не смогут расплатиться за границей картами пяти банков. Apple Pay и Google Pay для них тоже отключат
26.08.2021
В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
13.06.2021
Банк России откроет в библиотеке Челябинска «Магию театра»
20.03.2021
Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022
Виталий Паутов: Спецоперацию на Украине поддерживаю и в будущее смотрю с оптимизмом
05.03.2022