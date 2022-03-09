Банк России ограничил снятие валюты наличными

Банк России устанавливает новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Он будет действовать с девятого марта по девятое сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте ЦентроБанка.

Новый порядок операций с наличной валютой предполагает следующие ограничения:

- с вкладов и счетов можно будет снять не больше десяти тысяч долларов наличными, а остальные средства – только в рублях (по рыночному курсу на день выдачи);

- любая валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счёта (конвертация также будет идти по рыночному курсу);

- банки не будут продавать наличную валюту гражданам.

В ЦБ подчеркнули, что средства, которые лежат на счетах граждан в валюте, сохраняются.

«Условия по вкладу или счёту не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт», - указывает в сообщении регулятор.

При этом граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства до девятого сентября 2022 года можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объёме, но на это банку может потребоваться несколько дней.

По данным регулятора, в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в десять тысяч долларов, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.