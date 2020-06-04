Белорусский лидер отправил правительство в отставку
В Белоруссии правительство страны отправлено в отставку. Такое решение принял президент Александр Лукашенко.
Соответствующий указ был подписан белорусским лидером накануне, 3 июня, сообщает гостелеканал “Беларусь 1”.
Отмечается, что состав нового правительства не будет кардинально отличаться от предыдущего. Как отметил сам Александр Лукашенко, на фоне глобального экономического кризиса и пандемии по коронавирусной инфекции серьезные изменения в кабмине нежелательны.
Напомним, что выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Еще в конце мая Лукашенко заявил, что намерен обновить правительство до проведения выборов главы государства.
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