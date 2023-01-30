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Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова съездила на Донбасс

Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова в минувшие дни побывала на Донбассе в рамках работы межведомственной рабочей группы по вопросам СВО при Президенте РФ. Эта группа с особыми полномочиями была создана как инструмент обратной связи с передовой и гражданами, в ее составе военкоры, чиновники и проявившие себя в деле на территории ДНР и ЛНР политики.

«Эти дни работаю в Донбассе по делам рабочей группы по соцподдержке участников СВО и их семей. Буду держать в курсе.  <…> В числе наших задач сейчас не только гуманитарная миссия и сбор материала по проблемным вопросам, но и выстраивание логистики для запуска новых проектов.

Сегодня прошла встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным. Обсудили ключевые моменты сотрудничества. Рассказала о работе команды губернатора Челябинской области в Ясиноватой и Волновахе и телемостах, которые были организованы, а также о региональных газетах», - рассказала о поездке на Донбасс Яна Лантратова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что организация телемоста, проведенного для бойцов ЗВО из Челябинской области и их близких, тоже проходила в рамках работы межведомственной спецгруппы по вопросам СВО.

«Также, выполняя задачи рабочей группы, организовали телемост между участниками СВО и их родственниками в Челябинской области. Обратилась к губернатору Алексею Текслеру, он оперативно дал необходимые поручения, и ребята смогли увидеть своих родных», - пояснила она.

И добавила, что теперь «такие звонки будут регулярными».

Автор: Любовь Володина
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Бизнесмену-мошеннику, строившему биатлонный комплекс, не удалось смягчить приговор

26.01.2023 10:51

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту заражения гепатитом А после обеда в кафе

26.01.2023 10:15

На льду копейской «шестерки» скрестили клюшки местные «титаны» и ветераны спорта ЧТЗ

26.01.2023 09:27

В Магнитогорске младенец после «домашнего обрезания» попал в реанимацию, возбуждено дело

26.01.2023 09:18

В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК

26.01.2023 08:57

Причины тайного путешествия 13-летней жительницы Бурятии в Челябинск устанавливает СК

25.01.2023 21:42

Анонсы событий и мероприятий на 26 января (18+)

25.01.2023 21:30

Александр Жеребцов утвержден руководителем управления ФНС по Челябинской области

25.01.2023 18:28

По окнам челябинцев с Университетской набережной стреляли из пневматики