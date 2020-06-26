Число случаев коронавируса за сутки в России менее 7 тысяч

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 6 тысяч 800 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них у 28,5% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших продолжает снижаться). При этом за сутки выписано по выздоровлению большее число человек - 8 тысяч 988 человек.

Наименьший темп прироста за сутки отмечен в Москве, Чечне, Московской области, Осетии и на Чукотке.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 620 тысяч 794 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,1%), в том числе в Москве – 217 тысяч 791 случай.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 384 тысяч 152 человека, в Москве – 142 тысячи 194 человека (плюс 1997). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 35 тысяч 60 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 11 тысяч 877 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 7 тысяч 837, в Челябинской области – 6 тысяч 982 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 4858, в Тюменской области – 2827, в Курганской области – 679.

Коронавирус унес жизни 8 тысяч 781 человек (за сутки – 176). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3694, в Санкт-Петербурге – 1008, Московской области – 846, в Республике Дагестан – 367, в Нижегородской области – 215, в Красноярском крае – 107, в Ростовской области – 105, в Тульской области – 93, в Ставропольском крае – 90. В остальных субъектах меньше.

В УрФО зарегистрировано 313 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 136 (в том числе 84 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 85, в Ханты-Мансийском автономном округе - 41, в Ямало-Ненецком автономном округе – 34, в Тюменской области – 16, Курганской области – 1.

В мире по состоянию на 26 июня 2020 года зарегистрировано 9 миллионов 603,8 тысячи подтверждённых случая заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,92%). Умерло 491 тысяча 618 человек (прирост за сутки 1,09%).