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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске обсуждается вопрос возможной отставки начальника УМВД России по городу Челябинску
07.06.2022

Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов может уйти в отставку
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2022

На северо-западе Челябинска до десятого июня не будет горячей воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2022

Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках
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07.06.2022 17:11

Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках

Дети от пяти до семи лет включительно смогут бесплатно ездить в пригородных электропоездах во всех регионах России.

Соответствующий закон приняли сегодня, седьмого июня, депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтениях.

На сегодня в поезде пригодного сообщения могут бесплатно ездить дети в возрасте до пяти лет (в сопровождении взрослых). За билет для детей в возрасте от пяти до семи лет приходиться платить в соответствии с установленным тарифом. В ряде регионов для детей от пяти до семи лет предоставляли скидку в размере 50%, в Челябинской области – 75%. Льготы предоставлялись лишь у 48 субъектах, в остальных родителям приходилось платить полную стоимость.

Теперь во всех регионах дети до семи лет включительно смогут бесплатно ездить на электричках.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
07.06.2022

Вступление скандинавов в НАТО опасно эскалацией внутренних и внешних конфликтов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.06.2022 15:40

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07.06.2022 14:36

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07.06.2022 14:05

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07.06.2022 13:56

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