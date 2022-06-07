07.06.2022
На северо-западе Челябинска до десятого июня не будет горячей воды
07.06.2022
Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках
07.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня
07.06.2022
Южноуральцам предлагают стать участниками конкурса социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»
07.06.2022
«Уральские авиалинии» отменили все рейсы на Юг до конца сентября
07.06.2022
Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн
Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022