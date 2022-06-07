Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках

Дети от пяти до семи лет включительно смогут бесплатно ездить в пригородных электропоездах во всех регионах России.

Соответствующий закон приняли сегодня, седьмого июня, депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтениях.

На сегодня в поезде пригодного сообщения могут бесплатно ездить дети в возрасте до пяти лет (в сопровождении взрослых). За билет для детей в возрасте от пяти до семи лет приходиться платить в соответствии с установленным тарифом. В ряде регионов для детей от пяти до семи лет предоставляли скидку в размере 50%, в Челябинской области – 75%. Льготы предоставлялись лишь у 48 субъектах, в остальных родителям приходилось платить полную стоимость.

Теперь во всех регионах дети до семи лет включительно смогут бесплатно ездить на электричках.