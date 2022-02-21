Главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина признать независимость республик

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных республик.

Обращения руководителей непризнанных республик Донбасса были показаны телеканалом «Россия 24». По словам Пушилина и Пасечника, признание Москвой суверенитета ДНР и ЛНР предотвратит жертвы среди мирных граждан.

Также главы ДНР и ЛНР попросили российского лидера заключить с республиками договоры о дружбе и партнерстве.

Напомним, что 15 февраля Госдума России обратилась к президенту РФ с предложением признать ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. Комментируя обращение парламентариев, Владимир Путин отметил, что Россия должна сделать все для решения проблемы Донбасса, но в рамках минских соглашений.