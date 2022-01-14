Правительство отложило рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах

Правительство Российской Федерации отложило рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов в связи с появлением иных штаммов коронавируса и связанных с ним новых вызовах.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее комментарий размещен в телеграм-канале пресс-секретаря премьера.

В декабре 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о введении ковидных сертификатов с первого февраля 2022 года. Они будут содержать информацию о вакцинации от ковида, перенесенной болезни или медотводе.

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма “Дельта”. Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с партией “Единая Россия” в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», – заявила Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, сегодня в соответствие с решением Государственной думы правительством будут внесены поправки ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”». Поправки подготовлены с учетом обсуждении законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Государственной думы.

С первого февраля россияне, как и в настоящее время, смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест. «Сохранение возможности после первого февраля 2022 года в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР», - пояснила Голикова.

Сроки действия сертификата будет устанавливать министерство здравоохранения РФ. «Предоставление полномочий министерству здравоохранения установления срока действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки», - отметила вице-премьер.

Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

На этой неделе вице-премьер докладывала президенту Владимиру Путину о ситуации с распространением штамма «омикрон» в мире, о его высокой контагиозности (заразности) и о тревожных тенденциях, которые уже проявляются на территории РФ. «Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъёма нам не избежать…», - отмечала Голикова. В последние дни число заболевших за сутки фиксируется на уровне выше 20 тысяч. Сегодня - уже 23 тысячи 820 человек.

«Анализ ситуации с распространением штамма «омикрон» за рубежом, а также проявляющаяся тенденция его выявления в столичном регионе и в ряде других регионов страны свидетельствуют о достаточно высокой – по различным оценкам, от трёх до семи раз – контагиозности нового штамма», - подчеркнула вице-премьер. На сегодня выявлено 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на Московский регион. «Мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены», - доложила главе государства вице-премьер.

Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в мире говорит о том, что у нас есть пара недель для того, чтобы подготовиться к новой волне.

«Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь: это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой. Поэтому нужно быть к этому готовыми», - отметил глава государства и поручил премьеру проработать все вопросы с регионами.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву оценить готовность медицинских организаций к развёртыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан.

Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Подготовлены изменения в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Гражданин обязан будет предъявлять QR-код о прививке (либо справку о том, что переболел, либо медотвод) при посещении мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. В каждом субъекте региональные власти будут устанавливать свой перечень объектов, куда можно будет попасть только по QR-коду.

Мера не касается аптек, магазинов продовольствия и товаров первой необходимости. Но при посещении этих организаций граждане должны будут соблюдать масочно-перчаточный режим.

Сертификат в случае вакцинации или болезни будет действовать год. Также сертификат будет выдаваться россиянам, которые привились иностранными вакцинами или российским «Спутником V» за границей, он будет действовать полгода.

Кроме того, сертификат смогут получать неофициально переболевшие: на год его будут выдавать тем, кто сдал положительный тест после первого января 2021 года и подтвердил перенесенную болезнь наличием антител, на полгода - тем, кто не обращался за медпомощью и не сдавал тест, но имеет антитела.

Те, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или живет в отдаленных селах и деревнях, смогут получить выписку из электронного сертификата с QR-кодом в МФЦ.

Для военнослужащих и приравненных к ним лиц законом устанавливается особый порядок действия медицинской документации и её предъявления, но сроки устанавливаются как и для гражданского населения.