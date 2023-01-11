Как индексируется пенсия работающих пенсионеров

С первого января 2023 года всем неработающим пенсионерам проиндексировали страховые пенсии, при этом размер пенсии у работающих пенсионеров остался неизменным. Тем, кто достигнув пенсионного возраста, остался работать, пенсию повысят только с первого августа.

«Неработающим пенсионерам выплаты ежегодно индексируются с первого января — в 2023 году на 4,8%. Если пенсионер работает, индексация не производится», - поясняют на Госуслугах.

Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам запланирована лишь на первое августа. Пенсия будет пересчитана с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году. Максимальная прибавка - три пенсионных коэффициента. В 2023 году повышение составит не более 354,3 рубля.

Если пенсионер уволится, то ему пересчитают пенсию с учетом всех индексаций, пропущенных за время работы. Увеличенная пенсия выплачивается со следующего месяца после увольнения.

Если пенсионер решит вновь устроиться на работу после некоторого перерыва, то это никак не отразится на размере его пересчитанной пенсии. Но пока он будет работать, все последующие плановые повышения пенсий его касаться не будут.

Напомним, что индексация пенсий за 2022 год проходила в два этапа - с первого июня 2022 года на 10% и с первого января 2023 года (на 4,8). С нового года прожиточный минимум вырос на 3,3%, а МРОТ - на 6,3%.

Кроме того, с первого января также будут проиндексированы на 4,8% страховые пенсии по инвалидности для неработающих граждан и произведен перерасчет доплат к пенсиям на основе обновленных значений прожиточного минимума в регионах.

С первого февраля увеличится сумма единовременных денежных выплат для льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора социальных услуг. ЕДВ будет пересчитан как работающим, так и не работающим пенсионерам.

С первого апреля произойдет перерасчет суммы в рамках социального и государственного обеспечения (планируемый размер повышения социальных пенсий – 3,3%).

Повышение пенсий военных пенсионеров запланировано на первое октября 2023 года (по прогнозам - на 10,5% от размера денежного содержания военнослужащего).

Кроме этого, с 2023 года пенсионерам, проживающим в условиях Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, фиксированная часть пенсии будет повышаться в беззаявительном порядке. Так ее размер с первого сентября 2023 года для пенсионеров, имеющих стаж в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, составит 11 тысяч 350,95 рубля (фиксированная выплата семь тысяч 567,3 рубля +50%), а для пенсионеров приравненных к ним местностей, со стажем не менее 20 лет — девять тысяч 837,49 рубля (семь тысяч 567,3 рубля +30%).

Планируется, что к концу 2023 года средний размер страховой пенсии должен составить 21 тысяча 862 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – семь тысяч 567 рублей.

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2023 году составит 14 лет. Количество пенсионных баллов, необходимое при подаче заявления на пенсию, составляет 25,8 балла. Один пенсионный бал в будущем году будет равен 126,13 рубля.