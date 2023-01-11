Кемеровская область лишила Галкина региональных наград

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении Галкина региональных наград. Документ размещен на официальном сайте главы региона.

Решение было коллегиальным и принято после рассмотрения обращения ветеранов области.

«Обращаемся к Вам с просьбой лишить артиста эстрады Максима Галкина медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета КуZбасса, врученного в 2013 году. Этих наград удостаиваются граждане Российской Федерации за активную общественную деятельность, направленную на развитие КуZбасса и России.

В сентябре 2022 года Максим Галкин был признан в нашей стране иностранным агентом. В числе источников его финансирования указана Украина. По информации СМИ, несколько дней назад юморист, находясь в Дубае, во время выступления произнес со сцены лозунг украинских националистов.

Мы, члены ветеранской организации КуZбасса, а нас 800 тысяч человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо.

Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград», — говорится в обращении.