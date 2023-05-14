Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты

Медперсонал, приезжающий работать в гарнизонные медицинские учреждения, с первого января 2024 года будет получать единовременные компенсационные выплаты до двух миллионов рублей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Решение позволит увеличить число специалистов в военно-медицинских подразделениях.

Размер выплат врачам, фельдшерам и медсестрам будут зависеть от местоположения воинских частей.

Для докторов, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе, районах Крайнего Севера и регионах Арктической зоны России, сумма компенсации составит два миллиона рублей. Для фельдшеров и медсестер – один миллион рублей.

Врачам, прибывшим в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 миллиона рублей, фельдшерам и медсестрам – 750 тысяч рублей.

Врачи, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных вне населенных пунктов на других территориях, получат выплату в размере одного миллиона рублей. Фельдшеры и медсестры – 500 тысяч рублей.

В программе смогут участвовать не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Для получения выплаты необходимо заключить трудовой договор на срок не менее пяти лет. Если работники уволится раньше, ему предстоит вернуть полученную компенсацию.

Похожие программы – «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – действуют в России для медицинских работников, приезжающих в сельские и отдалённые районы.