Минцифры и Минздрав: Срок действия QR-кода не сокращен

Срок действия QR-кода, который россияне получают на портале Госуслуг после вакцинирования от коронавирусной инфекции COVID, остается прежним. Появившееся информация о его сокращении до полугода не соответствует действительности.

«С сегодняшнего дня сократился срок действия сертификата QR-код на Госуслугах. Срок действия сертификата - шесть месяцев, а не год как было ранее», - предупреждают подписчиков в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» и рекомендуют перед походом в ТЦ проверить свой код.

Кроме того, некоторые пользователи портала Госуслуг утром восьмого ноября 2021 года заметили, что срок действия выданных им QR-кодов сократился в два раза - с 12 до шести месяцев.

«Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг, - пояснили в Минцифре России и заверили. - QR-коды действительны в течение всего срока".

В ведомстве уточнили, в настоящий момент портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.