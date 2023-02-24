Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции

Сегодня, 24 февраля, исполнился год с начала проведения Россией специальной военной операции, и минобороны РФ подводит итоги.

Согласно сводке министерства, за год наши бойцы уничтожили 387 самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8011 танков и других боевых бронированных машин противника.

Также, по данным на 24 февраля текущего года, российскими военнослужащими уничтожены 1044 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8518 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

По последним данным, на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30, а также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.

В районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой Народной Республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области.