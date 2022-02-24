Минобороны РФ: Россия не наносит удары по городам Украины

Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», - заявили в ведомстве. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.

Отметим, о ракетных ударах по украинским военным объектам сегодня, 24 февраля, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

О ряде мощных взрывов в районе Киева и Харькова также сообщает CNN. Звуки взрывов слышны и в центре Донецка, передаёт «Интерфакс».

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил о начале специальной войсковой операции, целью которой является защита от геноцида жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.