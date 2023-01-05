Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции с полудня Сочельника до завершения дня Рождества Христова, сообщается на сайте патриархии.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12 часов шестого января до 24 часов седьмого января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», - говорится в обращении.