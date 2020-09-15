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Песков рассказал, о чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

Федерация
Сегодня, 13:24
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Разговор президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко с глазу на глаз длился около четырех часов. Встрече предшествовала серьезная подготовка со стороны премьер-министра Михаила Мишустина, который ездил в Минск, и белорусских представителей, которые прилетали в Россию, рассказал СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Стороны обсуждали спад на 21% торгово-экономических связей и промышленной кооперации. В результате договорились об активизации работы в этом направлении. Также были достигнуты договоренности по подготовке форума регионов ориентировочно в конце сентября.

Кроме того, главы государств пришли к соглашению об участии Беларуси в третьем этапе тестирования российской вакцины от коронавируса. Владимир Путин дал поручения по организации первых поставок, передает слова Пескова “Российская газета”.

На встрече Путин заявил, что Россия оказывала и будет оказывать поддержку Беларуси, которой будет предоставлен кредит, в том числе и на рефинансирование ранее заемных средств.

Путин и Лукашенко условились поручить подготовить предложения по снятию ограничительных мер и восстановлению транспортного сообщения между странами.

Еще один вопрос, который затрагивали президенты - поставка энергоносителей. Отвечая на вопрос СМИ о том, как прошел диалог на эту тему, Песков ответил, что конструктивно.

Фото пресс-служба президента РФ

 

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