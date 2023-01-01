Погодных аномалий в 2023 году будет больше

Прогноз на рост экстремальных погодных явлений в российских регионах дал директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

"Не в два раза, конечно, но значимо больше, мы это почувствуем. Согласно Третьему оценочному докладу институтов Росгидромета и РАН об изменениях климата, в каждом федеральном округе есть те или иные опасные явления, частота которых увеличивается. Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве (Центральный федеральный округ, – ред.) поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары", – объяснил он в интервью радио Sputnik .

В целом 2023 год может быть чуть-чуть теплее 2022 года, но холоднее 2020 года, а вот 2024-й и последующие годы, наверное, будут уже гораздо теплее, по оценке Алексея Кокорина.