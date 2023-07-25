Президент подписал закон о внедрении в России цифрового рубля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы, оператором которой выступает Центробанк. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Операции будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Он также установит тарифы на проведение операций с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность их проведения.

Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.

Как отмечается в документе, в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.

Закон закрепляет обязательства ЦБ как оператора платформы: он несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций и некоторые другие функции.

Документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны.

Закон также устанавливает запрет на использование в рекламе словосочетания "платформа цифрового рубля" и производных от него слов и выражений для всех лиц, не являющихся операторами или участниками платформы цифрового рубля.

Документ предусматривает возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений. Порядок совершения таких распоряжений будет определен правительством РФ по согласованию с Банком России.

Кроме того, для наследников устанавливается возможность получать цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон. При наличии цифровых рублей на счете наследодателя Центробанк будет обязан по постановлению нотариуса предоставить их наследнику для оплаты соответствующих расходов.

Основные положения закона вступают в силу первого августа этого года.