Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

«Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР». Такое сообщение с пометкой «Молния» распространяется в российских СМИ и телеграм-каналах. «Взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики», - также сообщил во время своего выступления врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, — освобождение Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Накануне вечером по российскому информационному полю прокатилось заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина: «Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра.

Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».