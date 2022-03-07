«Пусть валят!»: компании, которые стали уходить с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя

Многие россияне (49 процентов) готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения военной операции на Украине, даже если эти компании вернутся, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проводивший опрос.

Каждый четвертый россиянин (24%) полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России, даже если они вернутся на рынок.

«Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», - эмоционально комментируют респонденты. Еще 25 процентов в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров - чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника.

Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин: «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя».

Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных.

О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный моложе 34-х лет (52%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди россиян старше 45-ти лет (55%). Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (55 и 43% соответственно).

Как отмечает SuperJob, опрос проводился во всех регионах России, в 358-ми населенных пунктах, третьего-четвертого марта. Участие в исследование приняли 1600 представителей экономически активного населения страны старше 18-ти лет.