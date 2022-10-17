Сергей Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом политик заявил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, на которых обсуждался законопроект о введении высоких штрафов за пропаганду ЛГБТ.

«Надо идти дальше и вводить уголовную ответственность», - сказал Сергей Миронов, предложив вносить соответствующий законопроект от имени депутатов всех фракций, как сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».