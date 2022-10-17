17.10.2022
Новые объекты благоустройства Советского района снова атаковали вандалы
17.10.2022
Аферист «развел» водителя на 650 тысяч рублей
17.10.2022
В Челябинске мост на Свердловском проспекте лишился элементов подсветки
17.10.2022
Возмездие настало спустя 20 лет
17.10.2022
Выделены допсредства на компенсацию расходов закрытых аэропортов юга и центра России
17.10.2022
Замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, хотел выйти из СИЗО
Сергей Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ
Одни лишь штрафы не остановят насаждаемую западом пропаганду ЛГБТ, по мнению парламентария
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022