Шестой российский регион вводит режим ЧС из-за эвакуации жителей Донбасса

В Саратовской области введут режим чрезвычайной ситуации в рамках подготовки к приёму беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Такое поручение сегодня, 21 февраля, отдал губернатор Валерий Радаев, сообщается на сайте областной администрации.

В соответствии с поручением главы региона, за каждым объектом, в котором разместятся жители ДНР и ЛНР, закрепят персонального ответственного. На областной минздрав возложено медицинское сопровождение беженцев, министерству образования поручено организовать образовательный процесс для прибывших детей.

Аналогичное решение сегодня принял и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Ранее режим ЧС из-за приёма эвакуированных жителей Донбасса объявили власти Воронежской, Курской, Пензенской и Ростовской областей.

Напомним, что режим ЧС позволяет властям привлекать силы и финансовые средства для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации. Также спецрежим даёт возможность вводить ряд ограничений, например, запрет на передвижение.

Эвакуация населения из самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась вечером 18 февраля. Необходимость данной меры главы республик объяснили «ростом напряжённости в регионе». По поручению президента РФ Владимира Путина каждому беженцу, прибывшему из Донбасса, выплатят по десять тысяч рублей. Накануне, 20 февраля, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что границу с Россией пересекли более 53 тысяч жителей самопровозглашенных республик.

Фото с ресурса news.myseldon.com