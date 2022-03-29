Силовики: Об остановке спецоперации на Украине речи не идет

Об остановке спецоперации, несмотря на некий позитив в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, речи не идет. Об этом сегодня, 29 марта, агентству «Урал-пресс-информ» заявил собственный источник в силовых структурах.

Источник пояснил, что войска перегруппировываются в рамках стратегии по полной денацификации и демилитаризации Украины, под задачи, которые ставят президент и генштаб. Новый день - новые цели! И это нормально для боевых действий.

Расходящиеся по сети заявления - это не официальная позиция президента и Минобороны, а желания украинской стороны. Ну и, конечно, не без недоработки нашей стороны в информационном пространстве. Нам нанесен очередной информационный удар, который мы, к сожалению, пропустили.

Но мы - русские и от пропущенных ударов становимся сильнее. Делаем выводы и продолжаем бороться за наше будущее и поддерживать Россию и наших военных. Каждый на своем месте. И ждем официальных заявлений Генштаба.