Снаряд ВСУ искалечил малыша: трехлетнему Саше из Мариуполя помогают южноуральские депутаты

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Челябинской области Яна Лантратова рассказала о спасении тяжелораненого трехлетнего мальчика Саши в Мариуполе, рядом с которым сейчас находится коркинский депутат Иван Скиба.

Ребенок пострадал по вине ВСУ, о зверствах которых в отношении мирного населения Донбасса, по мнению отца малыша, должны знать все.

На своей странице в ВКонтакте депутат сообщила, что ребенок был ранен в результат попадания снаряда в подвал дома, где малыш прятался вместе со своими родителями.

«Его мать погибла сразу, отец получил осколочное ранение колена. Ребенок был найден военнослужащими ДНР через двое суток после ранения. Все это время он с отцом находился под завалами рядом с трупом матери», - рассказала Яна Лантратова.

По ее словам, с конца марта Саша лежит в отделении нейрохирургии с диагнозом: комбинированная минно-взрывная травма. Мальчик получил открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести с наличием контузионного очага в левой височно-теменной области. Также у него закрытая травма грудной клетки: ушиб левого легкого геморрагическим пропитыванием.

«Посттравматический бронхообструктивный синдром. Стеноз гортани второй-третьей степени, стеноз трахеи. Закрытый перелом правой бедренной кости в верхней трети со смещением. Перелом костей левой голени в нижней трети без смещения. Множественные рваные раны лица, головы, левого плеча, области левой ключицы и левой лопатки. И всё это у одного малыша!» - отметила Яна Лантратова.

Трехлетний Сашенька пережил уже пять операций: 26 марта, второго и 21-го апреля, 19-го и 20-го мая. При этом из его легких периодически вынимали трубочку, потому что она начинала врастать.

«Для наглядности, с разрешения отца ребёнка, выкладываю фото. Он очень хочет, чтобы все знали о зверствах ВФУ в отношении мирного населения Донбасса. Отец мальчика считает, что сдвигов в лечении нет, попросил помочь вывезти ребенка в Россию. Обратилась с этим вопросом к председателю комитета ГД по охране здоровья Дмитрию Хубезову. Он без промедления отреагировал на зов о помощи и связался с заслуженным врачом РФ Леонидом Рошалем. Это два удивительных человека, настоящие ангелы! Дай Бог им здоровья!» - сказала Яна Лантратова.

По ее словам, с их помощью удалось организовать телемедконсультацию с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. К счастью, мальчик транспортабельный, скоро из его бедра удалят металлоконструкцию, и он будет перевезён после этого в Москву.

«Огромное спасибо врачам, Леониду Рошалю, Дмитрию Хубезову, Сергею Миронову, нашему депутату Ивану Скибе (Коркино), который находится рядом с мальчиком и звонит мне по видеосвязи. Сегодня мне удалось поговорить с Сашенькой! Он очень ждёт приезда в Москву, а я - нашей встречи. А пока продолжаем молиться о его здравии и решать все организационные вопросы к его приезду!» - отметила Яна Лантратова.