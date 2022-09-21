Ставки по всем льготным госпрограммам кредитования МСП снижены

Ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 2,5% для среднего бизнеса и до 4% – для малых и микропредприятий.

Максимальная ставка льготного кредита по программе «1764» теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной программе «ПСК» уменьшилась до 10,5%. Снижение ставок стало возможно благодаря изменению ключевой ставки Банка России, сообщает Минэкономразвития.

Как пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, на сегодня самая популярная государственная кредитная программа - «1764» для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. «Программа действует с 2019 года и на текущий момент по ней сформирован кредитный портфель в объеме около 900 млрд рублей по более, чем 50 тысячам кредитных соглашений», напомнила Илюшникова. Замминистра отметила, что донастройка программ для малого и среднего бизнеса продолжается.

В ведомстве отметили совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа и действует для производственных предприятий, а также компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц. Кредит от 50 миллионов рублей под 2,5% и 4% годовых по этой программе предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте Минэкономразвития.

Кредиты по программе «1764», реализуемые в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», предоставляются более чем в 100 банках. Максимальная ставка по программе рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ РФ + не более 2,75%» и на текущий момент составляет не более 10,25% годовых.

Предельная ставка по программе стимулирования кредитования (ПСК) уменьшилась до 10,5%. Малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах.

Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Кредитование доступно от трех миллионов рублей.

«По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня, таких продуктов никогда не было на рынке», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он подчеркнул, что при нехватке или отсутствии залога предприниматели могут воспользоваться гарантиями и поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций в рамках НГС.