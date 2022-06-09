УВЗ продемонстрировал новейший российский танк Т-90МС

Концерн УралВагонЗавод в своем официальном телеграм-канале и на странице ВКонтакте разместил видео, где демонстрируются возможности нового основного боевого танка российской армии Т-90МС. По показателям защищенности, огневой мощи и подвижности эта боевая машина не имеет конкурентов.

«Совместная работа предприятий Концерна УВЗ принесла отличный результат – Т-90МС», - отмечают в корпорации.

На видео видно, как танк на большой скорости мчится по грунтовой дороге, производит выстрел с ходу (и снаряд точно попадает в цель). «”Снаряд лёг в цель”, как говорят танкисты. Оператор-наводчик танка Т-90МС знает своё дело и не оставляет ни одного шанса для противника», - отмечают УВЗ.

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) и Уралвагонзавод создали унифицированный боевой модуль в рамках ОКР «Прорыв-2». Основным вооружением танка является пушка 2А46М-5.

Пушка создана на Заводе №9. Она стреляет 125-милиметровыми боеприпасами, в том числе и перспективными. По техническому уровню превосходит все лучшие танковые орудия мира.

Подвижность машины повысил двигатель Челябинского тракторного завода В-92С2Ф с повышенным крутящим моментом и системой автоматического переключения передач.