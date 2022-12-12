В 2023 году медики продолжат получать выплаты за выявленные у пациентов онкозаболевания

В 2023 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания у пациентов. На эти цели будет направлено почти 54 миллиона рублей.

Распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Правительство РФ направит регионам на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в 2023 году в общей сложности 53 миллиона 984,6 тысячи рублей (в прошлом году сумма была почти в три раза выше – 155 миллионов 462,6 тысячи рублей).

Для Челябинской области предусмотрено 760 тысяч, что почти в два раза меньше аналогичного межбюджетного трансферта нынешнего года (в 2022 году – один миллион 492,3 тысячи рублей).

В феврале 2022 года Минздрав издал приказ, который регламентирует порядок и условия денежных выплат.

За каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, в 2022 году выплачивается:

- 500 рублей врачу, ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации (за исключением руководителя медорганизации),

- 250 рублей медработнику, направившему пациента на осмотр врача-онколога,

- 250 рублей медработнику, осуществившему своевременное установление диспансерного наблюдения за пациентом с онкологическими заболеваниями.

В правительстве напомнили, подобные доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за помощь в диагностике онкологического заболевания на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение значительно выше.