В Челябинской области электронные сертификаты станут доступны для льготников

В Челябинской области Федеральное Казначейство и платежная система «Мир» запустят сервис электронных сертификатов для льготников. Возможности действующих на сегодня карт, в том числе социальной и транспортной, будут объединены в универсальную Карту жителя региона.

Соответствующее соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев, руководитель Федерального Казначейства Роман Артюхин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Аналогичные соглашения подписаны со Смоленской и Нижегородской областями.

При оформлении электронного сертификата из бюджета на карту «Мир» будут начисляться деньги, которые льготники могут потратить на любые товары или услуги. Это могут быть, например, средства реабилитации или продукты питания.

Алексей Текслер отметил, что для Челябинской области это очень важное соглашение.

«Платформа НСПК позволяет объединить возможности всех банков, которые работают на территории Челябинской области, платежную систему «Мир», и получить универсальный инструмент, который позволит жителям Челябинской области в зависимости от тех задач и тех проблем, которые существуют, решать их вместе с этой карточкой, - пояснил губернатор. - Это и социальная карта, это возможности транспортной карты, это возможности для студентов получать стипендии, и многое другое».

По словам главы региона, клиент любого банка платежной системы «Мир» через платформу НСПК может решить любую проблему. «Мы будем эту задачу продвигать», - заверил Алексей Текслер.

С момента появления действия закона по электронному сертификату возможно было приобрести только технические средства реабилитации. Новая редакция закона позволила местным властям использовать этот удобный инструмент для региональных мер поддержки.

«Электронный сертификат ускоряет и упрощает процесс получения мер государственной поддержки, при этом полностью обеспечивает целевое расходование средств бюджетов», - отметил руководитель Казначейства России Роман Артюхин. По его словам, запуск такой формы предоставления социальной поддержки, как электронный сертификат, стало возможным благодаря современным подходам к цифровизации государственных функций в Казначействе России, а также тесному сотрудничеству с платежной системой «Мир».

Электронный сертификат работает как обычная банковская карта, а средства за товар перечисляются Федеральным казначейством напрямую продавцу.

«Процесс получения мер соцподдержки с электронным сертификатом станет в разы проще, люди смогут приобрести нужные им товары и главное - выбирать их самостоятельно. Электронный сертификат, средства на который могут поступать как из федерального, так и из регионального бюджета, уже апробирован и хорошо себя зарекомендовал», - прокомментировал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.