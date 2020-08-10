В Китае новый смертельный вирус передается через укусы клещей

В Китае зафиксированы первые смерти от нового вируса SFTS (бандавирус Даби), от которого скончались уже 7 человек на востоке страны. Еще у 37 подтвердилось заражение, пишет Российская газета со ссылкой на китайское правительственное издание Global Times.

Среди основных симптомов заболевания - кашель, лихорадка, диарея, рвота, полиорганная недостаточность. Взятые у зараженных анализы показывают снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Предполагается, что вирус передается через укусы энцефалитными клещами домашним животным и людям, а также от человека к человеку с кровью или слизью.

Заболевание впервые было выявлено в 2009 году в Китае. В 2015 году оно распространилось на Южную Корею, Японию, Тайвань и Вьетнам. Опасность вируса пока только изучается. Ученые также пока не могут сказать, может ли вирус привести к массовой эпидемии.