В Кремле готовы изучить информацию о российских спонсорах белорусских протестов

Сведения о причастности российского бизнеса к финансированию белорусской оппозиции передадут президенту России Владимиру Путину, как только Москва получит их от Минска. Об этом вчера, седьмого февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьёву сообщил, что некоторые бизнесмены из России спонсируют белорусские протесты.

«Я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией я отправлю Путину, пусть почитает», - цитирует агентство президента Белоруссии.

Комментируя заявление Лукашенко, Дмитрий Песков сообщил, что пока в Кремле не видели документов, подтверждающих финансовые связи белорусских оппозиционеров и российских предпринимателей.

«Мне об этом ничего не известно. Когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. А дальше с ним нужно будет ознакомиться. Но мы пока не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому рано что-либо говорить», - отметил пресс-секретарь.

Напомним, в Белоруссии девятого августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования и покинула страну. После подведения итогов выборов в республике прошли массовые акции протеста.