В Кремле назвали причины эвакуации жителей Донбасса

Эвакуация беженцев из ЛНР и ДНР в Россию вызвана провокациями и агрессией со стороны украинских военных. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

«Здесь речь идёт о провокационных и агрессивных действиях Вооруженных сил Украины и опасности, которая в этой связи возникла для жизни гражданского населения», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что реальность угрозы для жизни людей очевидна «на месте», и эта опасность больше, чем её можно представить здесь, находясь на территории России.

«И там на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем можно себе представить, и в этих условиях главное - обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения», - приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что пока рано оценивать результаты работы МЧС по эвакуации беженцев. По его словам, это очень ответственная и напряжённая работа, «в которой задействованы многие регионы, волонтёры, партии, в частности, «Единая Россия»».

Вопрос об условиях размещения эвакуированных Песков переадресовал в МЧС и регионы. Где и каким образом разместят жителей ДНР и ЛНР, должны решать местные власти совместно с министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.